В аэропортах Краснодара и Геленджика введены временные ограничения

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорты Краснодара и Геленджика временно не принимают и не отправляет самолеты, сообщил в среду представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после перерыва, который также продлился свыше трех лет.