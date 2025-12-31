В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на работу

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорты Краснодара и Гелегджика возобновили обслуживание рейсов, сообщил в среду представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились утром для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") возобновил работу в сентябре 2025 года, так же после более чем трехлетнего перерыва.