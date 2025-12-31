Более 20 поездов задерживается из-за непогоды в Краснодарском крае

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Контактная сеть нарушена на участке Кавказская - Кубанская (Краснодарский край) Северо-Кавказской железной дороги в результате непогоды.

"31 декабря, начиная с 2 часов 05 минут, на участке Кавказская - Кубанская Северо-Кавказской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В настоящее время (...) задерживается 18 пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале СКЖД.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более четырех часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим, заверили в компании.