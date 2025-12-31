Администрация Кубани поможет в доставке питания пассажирам застрявших из-за снегопада поездов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Более 100 железнодорожников привлечены к ликвидации последствий снегопадов, вызвавших задержку поездов на участке Кавказская-Кубанская в Краснодарском крае, правительство края окажет помощь в доставке питания для пассажиров, сообщает оперативный штаб региона.

"Администрация Краснодарского края окажет помощь в доставке питания для пассажиров поездов, застрявших из-за снегопада на железной дороге. Минтранс региона совместно с администрацией муниципалитетов связались с компанией РЖД и подключились к решению проблемы. Как пояснили в ведомстве, помогут с доставкой питания и другими организационными вопросами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада режим ЧС введен в Майкопе и Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах.

Из-за обрушения навеса во дворе частного дома в результате скопления снега погиб мужчина, информирует правительство Адыгеи.

В Краснодарском крае также один человек стал жертвой стихии в Белореченском районе Краснодарского края, еще один человек пострадал.

Из-за непогоды в ночь на среду была нарушена контактная сеть на участке Кавказская-Кубанская. Утром СКЖД сообщила о задержке 18 пассажирских поездов дальнего следования и трех пригородных поездов.