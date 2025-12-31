Кабмин продлил действие меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности продлён до 15 апреля 2026 года для туроператоров в сфере выездного туризма для поддержания финансовой устойчивости представителей отрасли, сообщает правительство РФ на своём сайте в среду.

"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлён срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесён с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией. "Оно не повлияет на уровень защищённости прав туристов. Высвобождаемые средства будут, в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - информирует правительство.

Там напомнили, что по закону взносы в фонд персональной ответственности туроператоры в сфере выездного туризма выплачивают равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Решения о переносе этих сроков принимались правительством в 2021, 2022 и 2025 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем внешнего санкционного давления.