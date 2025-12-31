Поиск

Кабмин продлил действие меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности продлён до 15 апреля 2026 года для туроператоров в сфере выездного туризма для поддержания финансовой устойчивости представителей отрасли, сообщает правительство РФ на своём сайте в среду.

"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлён срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесён с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией. "Оно не повлияет на уровень защищённости прав туристов. Высвобождаемые средства будут, в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - информирует правительство.

Там напомнили, что по закону взносы в фонд персональной ответственности туроператоры в сфере выездного туризма выплачивают равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом. Решения о переносе этих сроков принимались правительством в 2021, 2022 и 2025 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем внешнего санкционного давления.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные РФ заявили, что для атаки на резиденцию Путина Киев запускал дроны из Сумской и Черниговской областей

В России утвержден новый национальный проект по биоэкономике

Правительство РФ расширило возможности поддержки ветеранов СВО и членов их семей

 Правительство РФ расширило возможности поддержки ветеранов СВО и членов их семей

Российские военные перехватили и уничтожили за ночь 86 беспилотников ВСУ

Герасимов заявил о достижении самых высоких темпов российского наступления в зоне СВО

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север"

 Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север"

Причал, оборудование на НПЗ и пять домов повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 27 украинских беспилотников

 Минобороны РФ сообщило о ликвидации 27 украинских беспилотников

21 БПЛА сбит и подавлен в 7 муниципалитетах Московской области

Большая часть Запорожской области обесточена после атак ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8019 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });