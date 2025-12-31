Минобороны РФ сообщило об ударах по связанным с ВПК Украины объектам энергетики

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по энергетическим объектам Украины, которые используются в интересах украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, складу горючего", - говорится в сообщении министерства.

Также поражены пункты временной дислокации украинских сил в 144 районах, сообщили в российском военном ведомстве.