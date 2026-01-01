Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с утра среды 53 дронов ВСУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российскими военными в среду с 8:00 до 23:00 мск перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 40 дронов нейтрализованы над Брянской областью.

Еще пять беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью, по два - над Белгородской и Орловской, по одному - над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями, проинформировало Минобороны РФ.

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СК возбудил дело о теракте после гибели 24 человек в Херсонской области

В Херсонской области погибли 24 человека после удара ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 168 дронов ВСУ

Число дронов, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло трех

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву

Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с утра среды 53 дронов ВСУ

Более 50 поездов задерживаются из-за снегопадов на Кубани

Что произошло за день: среда, 31 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8022 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });