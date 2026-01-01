Минобороны РФ сообщило об уничтожении с утра среды 53 дронов ВСУ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российскими военными в среду с 8:00 до 23:00 мск перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 40 дронов нейтрализованы над Брянской областью.

Еще пять беспилотников ВСУ сбили над Воронежской областью, по два - над Белгородской и Орловской, по одному - над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Ярославской областями, проинформировало Минобороны РФ.