Режим ЧС введен в Майкопе и пяти районах Адыгеи из-за сильного снегопада

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Майкопе и еще пяти районах Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

"Вводим режим ЧС в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском районах. Решение принято с целью привлечения всех сил и средств для устранения последствий непогоды в максимально сжатые сроки", - написал Кумпилов.

Как сообщается в телеграм-канале правительства Адыгеи, часть населенных пунктов республики осталась без электроэнергии, ограничена подача тепла из-за сильного снегопада.

Из-за обрушения навеса во дворе частного дома в результате скопления снега погиб мужчина, информирует правительство.

Бригады энергетиков устраняют последствия снегопада - работают над восстановлением электроснабжения, что позволит сразу же возобновить работу котельных и ЛЭП. На помощь им прибыли и специалисты из других регионов. Практически все объекты социальной сферы, где временно отсутствует энергоснабжение, подключены к дизельным электрогенераторам, отмечается в сообщении.

Все службы и ведомства переведены на круглосуточный режим работы.