Движение поездов в Краснодарском крае из-за непогоды организовано по временной схеме

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Более тысячи железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В настоящее время ведется снегоуборка на инфраструктуре с привлечением специальной техники после аномальных снегопадов. На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров", - говорится в сообщении.

В условиях объявленного в регионе в связи с непогодой режима ЧС железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов.

"В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме. Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других", - уточняет компания.

Организовано питание и раздача воды, осуществляется постоянное информирование об изменениях в графике движения.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода в график задержанных в результате ЧС пассажирских поездов.

Как сообщалось, из-за непогоды в Краснодарском крае задерживаются около 50 поездов.