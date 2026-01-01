Поиск

Движение поездов в Краснодарском крае из-за непогоды организовано по временной схеме

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Более тысячи железнодорожников задействованы в расчистке снежных заносов на железной дороге в Краснодарском крае, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"В настоящее время ведется снегоуборка на инфраструктуре с привлечением специальной техники после аномальных снегопадов. На ряде объектов инфраструктуры высота снежного покрова достигала полутора метров", - говорится в сообщении.

В условиях объявленного в регионе в связи с непогодой режима ЧС железнодорожники частично восстановили электроснабжение контактной сети для пропуска пассажирских поездов.

"В настоящее время движение поездов организовано по временной схеме. Пассажирам задерживающихся поездов предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других", - уточняет компания.

Организовано питание и раздача воды, осуществляется постоянное информирование об изменениях в графике движения.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для ввода в график задержанных в результате ЧС пассажирских поездов.

Как сообщалось, из-за непогоды в Краснодарском крае задерживаются около 50 поездов.

Краснодар Адлер РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия передаст США доказательства БПЛА-атак Украины резиденции президента РФ

В России ожидают осуждения мировыми лидерами удара по селу в Херсонской области

Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

 Свыше 2,1 млн россиян посетили новогодние гуляния в РФ

В России повысились минимальные цены на водку, коньяк и бренди

В МИД РФ назвали спланированной заранее атаку украинских БПЛА в Херсонской области

В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

 В Херсонской области по уточненным данным погибли 24 человека, 29 пострадали

Массовый налет украинских БПЛА совершен по резервуарному парку в Татарстане

Минобороны РФ заявило об отражении двух атак ВСУ в районе Купянска

Обломки БПЛА упали на территории промпредприятия на Кубани, пострадавших нет

В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек

 В больницы после атаки на Херсонскую область обратились 26 человек
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8033 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });