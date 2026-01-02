Поиск

В больницах Херсонской области и Крыма находятся 14 пострадавших от ночного удара ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В больницах Херсонской области и Крыма находятся 14 пострадавших от ночного удара ВСУ, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них 5 детей. Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь", - сказал он журналистам в пятницу.

Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве.

Кузнецов добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В минувший четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. В результате удара, по последним данным, погибли 27 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

