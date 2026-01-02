Российские военные заявили о срыве за неделю 16 атак ВСУ в районе Купянска

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российская армия за неделю отразила 16 атак украинских подразделений, пытавшихся прорваться в Купянск, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"На купянском направлении в течение недели подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований ВСУ с целью прорыва в населенный пункт Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в результате Украина потеряла более 180 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

20 ноября российское командование заявило, что Купянск взят под контроль армии РФ