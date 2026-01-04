Российские военные заявили об отражении двух контратак ВСУ в районе Купянска

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Две контратаки вооруженных сил Украины отбили за сутки российские подразделения в районе города Купянск в Харьковской области, сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад" в воскресенье.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный (железнодорожная станция - "ИФ"), Благодатовки с целью прорыва в город Купянск", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его информации, на этих участках подразделения группировки "Запад" уничтожили до 10 украинских военных.

20 ноября российское командование заявило, что Купянск взят под контроль армии РФ.