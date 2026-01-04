Поиск

Российские военные заявили об отражении двух контратак ВСУ в районе Купянска

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Две контратаки вооруженных сил Украины отбили за сутки российские подразделения в районе города Купянск в Харьковской области, сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад" в воскресенье.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный (железнодорожная станция - "ИФ"), Благодатовки с целью прорыва в город Купянск", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его информации, на этих участках подразделения группировки "Запад" уничтожили до 10 украинских военных.

20 ноября российское командование заявило, что Купянск взят под контроль армии РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 января 2026 года Военная операция на Украине
Купянск ВСУ
