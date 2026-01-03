Поиск

Группировки войск "Центр", "Южная" и "Север" сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Южная" и "Север" за сутки улучшили позиции в зоне специальной военной операции, группировка "Восток" продолжила продвигаться в глубину обороны ВСУ, сообщили пресс-центры группировок в субботу.
"Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю", - сообщил старший офицер пресс-центра группировки "Центр" Валентин Первухин.
По его данным, за сутки нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Вольного, Криворожья, Светлого, Новониколаевки, Федоровского, Кутузовки, Мирного, Нового Донбасса, Торецкого и Новопавловки. В зоне ответственности группировки уничтожено свыше 430 военнослужащих ВСУ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал её представитель Вадим Астафьев.
По его словам, в течение суток нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Никифоровки, Краматорска, Константиновки, Николаевки и Резниковки. Украинская армия потеряла в зоне действий группировки до 200 военнослужащих. Войсками беспилотных систем уничтожено 36 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления беспилотниками.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых. Нанесено поражение формированиям трех украинских бригад в районах Кондратовки, Мирополья и Новой Сечи в Сумской области и бригады ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области. За сутки армия Украины потеряла на этих участках до 180 военнослужащих.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину украинской обороны и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Воздвиженки, Петровки, Староукраинки, Братского и Терноватого, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
По его информации, за минувшие сутки вооруженные силы Украины потеряли здесь до 190 военнослужащих и восемь пунктов управления беспилотной авиацией.
Группировка "Запад" в течение суток нанесла поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Купянска-Узлового, Подолов, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки, проинформировал начальник пресс-центра Иван Бигма.
Согласно его данным, за сутки в зоне ответственности группировки армия Украины потеряла до 190 военнослужащих. Сбиты две управляемые авиабомбы, вскрыты и уничтожены 34 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ.
Подразделения группировки "Днепр" в течение суток нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Орехова, Антоновки и Садового, уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Роман Кодрян.

