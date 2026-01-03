Минобороны заявило об улучшении позиций группировок "Север" и "Центр"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Группировки "Север" и "Центр" улучшили позиции в зоне спецоперации, войска группировки "Восток" ведут продвижение вглубь украинской обороны, сообщило Минобороны РФ в субботу.

В сообщении говорится, что группировка "Север" в течение суток нанесла удары по позициям армии Украины в Сумской и Харьковской областях.

"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств", - заявили в Минобороны.

По данным ведомства, группировка "Центр" за сутки заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белицкого, Нового Донбасса, Родинского, Торецкого, Удачного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области. "Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии. "Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зализничное, Петровка, Воздвижевка и Риздвянка Запорожской области", - сказали в ведомстве.

По словам военных, за сутки украинские силы потеряли на этом участке до 215 военнослужащих. Уничтожены шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том Vampire чешского производства, артиллерийское орудие, склад материальных средств ВСУ.

Группировка "Запад" за сутки поразила живую силу и технику украинских подразделений в районах Грушевки, Купянска-Узлового, Сеньково и Смородьковки в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов", - сообщило ведомство.