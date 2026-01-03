МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - МИД России выступил с резким осуждением нападения США на Венесуэлу.

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

"Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - заявили на Смоленской площади.

"В складывающейся ситуации важно, прежде всего, не допустить дальнейшей эскалации, настроиться на нахождение выхода из положения путем диалога. Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать", - говорится в заявлении.

"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - отметили в ведомстве.

"Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны", - заверил МИД РФ.

"Поддерживаем заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

По данным министерства, посольство России в Каракасе функционирует в штатном режиме с учетом обстановки, поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории Венесуэлы. "На настоящий момент сведений о пострадавших гражданах Российской Федерации нет", - информировал МИД.