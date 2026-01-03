Слуцкий назвал удары США по Венесуэле военной агрессией и выступил за созыв СБ ООН

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал к созыву Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы.

"Удары по Венесуэле - прямая военная агрессия. Вашингтон "расчехлил" доктрину Монро, действуя по "праву силы" в нарушение "силы права", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

"Ситуация вокруг Венесуэлы требует срочного созыва Совета Безопасности ООН. Международное сообщество должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна", - написал депутат.

"Все разговоры о борьбе с наркокартелями оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике", - добавил Слуцкий.