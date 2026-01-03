Поиск

Посольство РФ заявило о постоянном контакте с находящимися в Венесуэле россиянами

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Каракасе находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы и гражданами РФ, находящимися на территории страны, заявили в субботу в российской дипмиссии.

"Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны", - говорится в сообщении посольства РФ в Венесуэле, опубликованном в его телеграм-канале.

Отмечается, что "информация о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступала".

Дипломаты также сообщили, что здание посольства в результате нанесенных ракетных ударов не пострадало. "По районам, где расположена российская дипмиссия, а также прилегающим к ним частям венесуэльской столицы удары не наносились. Все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности", - заявили в посольстве РФ.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, организованных российских туристов в Каракасе нет.

Каракас Венесуэла Посольство РФ
