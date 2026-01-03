Тридцать восемь FPV-дронов ликвидировано за сутки в Белгородской области

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ликвидации 38 украинских FPV-дронов за сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 2 января по 07:00 ч. 3 января ликвидированы 38 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" уничтожило шесть беспилотников. Из них четыре дрона были подавлены средствами РЭБ в Шебекинском округе. Кроме того, в том же округе один дрон обезврежен путем обрыва оптоволоконного кабеля, еще один FPV-дрон сбит из стрелкового оружия.

Подразделение "Орлан" ликвидировало 32 беспилотника. Среди них два FPV-дрона подавлены РЭБ в Белгородском округе, 19 БПЛА - в Валуйском округе и два - в Волоконовском округе.

Из стрелкового оружия сбиты четыре беспилотника в Белгородском округе и четыре в Шебекинском округе.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны в Белгородском округе подавлен ещё один FPV-дрон средствами РЭБ.