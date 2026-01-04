Поиск

В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала жительница Губкина

Загорелось торговое помещение, также выбиты окна восьми квартир трех домов

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Губкин атакован украинскими беспилотниками, есть пострадавшая.

"Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на месте атаки загорелось торговое помещение, пожар потушен сотрудниками МЧС.

Также повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, выбиты окна восьми квартир трёх многоквартирных домов и осколками посечён автомобиль, уточнил Гладков.

