Самолет с российскими туристами из Каракаса приземлился во Внуково с задержкой

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Conviasa с российскими туристами, который следовал из Каракаса в Москву, приземлился в субботу в аэропорту Внуково, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс V0 770 из Каракаса завершил перелет в 13:47. Самолет вылетел из столицы Венесуэлы с задержкой, плановое время прибытия в Москву - 13:00.

Следующий рейс Conviasa V0 771 по маршруту Москва (Внуково) - Порламар - Каракас 5 января был отменен.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в отраслевых организациях, что в настоящее время организованных туристов из РФ в Венесуэле нет.

