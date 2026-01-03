АТОР сообщила, что организованных российских туристов в Каракасе нет

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Организованных российских туристов в Каракасе нет, по предварительным данным, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В Каракасе в настоящее время организованных туристов из России нет. На территории остальной страны, по предварительным данным, тоже нет", - сказали в ассоциации.

Как уточнили в АТОР, на острове Маргарита могут находиться немногочисленные туристы, приобретшие путевки на рейсах Conviasa у туроператора с венесуэльскими корнями "Венетур Русия", эта информация уточняется.

В ночь на субботу армия США нанесла удары по территории Венесуэлы. По сообщению агентства EFE, в Каракасе заявили, что речь идет о "серьезнейшей военной агрессии США". Ракетные удары зафиксированы не только в столице, но и в провинциях Миранда, Арагуа, Ла-Гуайра. Власти объявили о развертывании в Венесуэле полицейских и военных подразделений, а также "системы командования для полной защиты страны".