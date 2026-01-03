Резервная линия питания ЗАЭС отключена
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения Запорожской АЭС - 330 кВ "Ферросплавная-1" - отключена, сообщили представители станции в субботу.
"Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", - говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1".
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили представители станции.
ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов станции находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").