МАГАТЭ сообщило о согласии Украины и РФ на временное перемирие для ремонта ЛЭП к ЗАЭС
Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии получило согласие Украины и России на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС, подтвердил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщают украинские СМИ.
"Ожидается, что техники оператора электросети Украины начнут ремонтные работы на линии 330 кВ, поврежденной и отключенной в результате военных действий 2 января, в ближайшие дни. Отключение оставило крупнейшую АЭС Европы зависимой от единственной функционирующей магистральной линии электропередачи 750 кВ", - цитируют СМИ слова Гросси.
Как отмечается, группа МАГАТЭ выехала из Вены на линию фронта, чтобы наблюдать за ремонтными работами.
"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое, о котором мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - заключил Гросси.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил информацию о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС.
"При содействии Секретариата МАГАТЭ достигнута договоренность о локальном прекращении огня на период проведения ремонтных работ на линии электропередачи в окрестностях Запорожской АЭС", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").