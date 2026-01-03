Поиск

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был насильно вывезен из страны.

"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны", - говорится в опубликованном в субботу в телеграм-канале МИД заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с дальнейшим развитием ситуации вокруг Венесуэлы.

В РоссииМИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против ВенесуэлыМИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против ВенесуэлыЧитать подробнее

В МИД РФ призывают "незамедлительно внести ясность в эту ситуацию".

"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес заявила, что власти страны не знают, где находится Мадуро и требуют от США предоставить доказательства того, что он жив.

Венесуэла Николас Мадуро МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

 Температура в Москве начнет постепенно понижаться в начале следующей недели

МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

 МИД РФ назвал действия США актом вооруженной агрессии против Венесуэлы

Экстренное предупреждение из-за ветра до 33 м/с объявлено на Кубани

В МИД РФ заявили, что в ближайшее время сделают заявление по Венесуэле

Мишустин поручил активизировать борьбу с кибермошенниками

Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

 Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

22 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над российской территорией

Российские военные отразили две атаки ВСУ в районе Купянска

Что произошло за день: пятница, 2 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });