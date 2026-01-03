МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с президентом Венесуэлы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был насильно вывезен из страны.

"Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны", - говорится в опубликованном в субботу в телеграм-канале МИД заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с дальнейшим развитием ситуации вокруг Венесуэлы.

В МИД РФ призывают "незамедлительно внести ясность в эту ситуацию".

"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену.

Венесуэльский вице-президент Делси Родригес заявила, что власти страны не знают, где находится Мадуро и требуют от США предоставить доказательства того, что он жив.