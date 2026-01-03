Вице-президент Венесуэлы потребовала от США доказательств, что Мадуро жив

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы не знают, где находится президент страны Николас Мадуро и требуют от США предоставить доказательства того, что он жив, заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес.

"Мы не знаем местонахождение президента Мадуро и первой леди", - приводят ее слова латиноамериканские СМИ.

При этом, Родригес отметила: "Мы требуем, чтобы администрация Трампа предоставила доказательства того, что Мадуро и первая леди страны живы".

Проведенную в субботу военную операцию США Родригес назвала "вероломным нападением с воздуха". Она добавила, что с точки зрения Каракаса действия США нарушают нормы международного права, устав ООН.

Она призвала венесуэльцев выйти на улицы, чтобы выразить поддержку Мадуро.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в дальнейшем именно Родригес будет исполнять обязанности президента Венесуэлы.

В субботу США нанесли серию ударов с воздуха по Венесуэле. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили и вывезли с венесуэльской территории Мадуро и его супругу.