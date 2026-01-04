Поиск

Военные РФ уничтожили порядка 60 пунктов управления дронами ВСУ в зоне СВО

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские подразделения уничтожили в течение суток 58 пунктов управления беспилотниками украинской армии, сообщили в пресс-центрах группировок войск "Запад", "Восток" и "Южная" в воскресенье.

"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, 45 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы группировки сбили 45 беспилотников самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, сообщил Бигма.

По информации офицера пресс-центра группировки "Восток" Дмитрия Миськова, в зоне ответственности группировки в течение суток уничтожены пять станций Starlink и семь пунктов управления беспилотной авиацией армии Украины.

В зоне действий "Южной" группировки военные ликвидировали шесть таких пунктов, а также 48 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 января 2026 года Военная операция на Украине
ВСУ Starlink РФ
