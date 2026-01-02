Две женщины ранены при ракетном обстреле Белгорода

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Одну женщину с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и баротравма" бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей.

Последствия уточняются, отметил Гладков.