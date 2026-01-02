Две женщины и мужчина ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали при ударах ВСУ по Белгороду и области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Белянка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое. Пострадавших вывезла бригада скорой помощи в сопровождении бойцов "БАРС-Белгород". Мужчину и женщину, получивших минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения бедра и плеча, транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, за медицинской помощью обратилась еще одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода. Медики оказали необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации в стационар она отказалась.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших женщинах при ракетном обстреле областного центра в пятницу утром.