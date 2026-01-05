Поиск

Ограничения вновь вводятся на автодорогах Башкирии из-за непогоды

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти Башкирии из-за сильного снега, метели и снежных заносов вновь ограничивают движение на автодорогах для грузового транспорта и пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

В РоссииВласти Башкирии, Татарстана и Оренбуржья из-за пурги ограничили движение на трассе М-5Читать подробнее

Ограничения введены на участках трасс Магнитогорск (Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы), Юлдыбаево - Акъяр - Сара (Зилаирский, Хайбуллинский), Уфа - Инзер - Белорецк (Архангельский, Белорецкий), Сибай - Акъяр (Баймакский, Хайбуллинский).

Ориентировочное время окончания ограничения - 9:00 по местному времени 6 января.

В воскресенье на фоне неблагоприятных погодных условий на территории региона вводились ограничения движения для автотранспорта на участках федеральных дорог (М-7 и Р-240), а также дорог регионального и межмуниципального значения.

В воскресенье за период действия ограничений от населения поступило 17 обращений в пункты обогрева, было отменено 25 автобусных рейсов.

Башкирия Магнитогорск Уфа Сибай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Венесуэлу

 Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Венесуэлу

Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

 Восстановлено электроснабжение более чем 1,5 тыс. домов в Краснодарском крае

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

ФССП в 2025 году передала в доход государства более 1 трлн ценных бумаг

Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

 Продажи легковых автомобилей в РФ в 2025 году упали на 15,2%

Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

 Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8062 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 72 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });