Ограничения вновь вводятся на автодорогах Башкирии из-за непогоды

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти Башкирии из-за сильного снега, метели и снежных заносов вновь ограничивают движение на автодорогах для грузового транспорта и пассажирских автобусов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в понедельник.

Ограничения введены на участках трасс Магнитогорск (Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский, Кугарчинский, Куюргазинский районы), Юлдыбаево - Акъяр - Сара (Зилаирский, Хайбуллинский), Уфа - Инзер - Белорецк (Архангельский, Белорецкий), Сибай - Акъяр (Баймакский, Хайбуллинский).

Ориентировочное время окончания ограничения - 9:00 по местному времени 6 января.

В воскресенье на фоне неблагоприятных погодных условий на территории региона вводились ограничения движения для автотранспорта на участках федеральных дорог (М-7 и Р-240), а также дорог регионального и межмуниципального значения.

В воскресенье за период действия ограничений от населения поступило 17 обращений в пункты обогрева, было отменено 25 автобусных рейсов.