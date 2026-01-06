Все трассы открыты после временных ограничений в Башкирии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Все ограничения на автодорогах Башкирии, введенные из-за непогоды, сняты, сообщает региональное ГУ МЧС во вторник.

Отмечается, что движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что с вечера понедельника из-за сильного снегопада и метели власти региона ввели временное ограничение движения автотранспорта на 11 участках дорог регионального и межмуниципального значения. Для оказания помощи водителям, на трассах было развернуто четыре мобильных пункта обогрева и стационарный пункт временного размещения в Архангельском районе.