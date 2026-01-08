Отравление детей в сочинской гостинице вызвал норовирус

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Возбудителем отравления у детей в одной из гостиниц Сочи оказался норовирус 2 генотипа, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Дети находятся под круглосуточным медицинскими наблюдением, получают необходимое лечение. (...) Новых заболевших среди них не выявлено", - говорится в сообщении.

Об отравлениях у детей, которые приехали в Сочи на соревнования, стало известно 7 января. Обошлось без госпитализаций. По факту возбуждено уголовное дело.