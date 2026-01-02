Число направленных в больницы Крыма после теракта в Херсонской области возросло до 14

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших при теракте в Херсонской области и направленных на лечение в Крым возросло до 14, сообщила пресс-служба Минздава республики в пятницу.

"По состоянию на 14:00 2 января в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области", - говорится в сообщении.

Одна пациентка, которая находилась на лечении в Джанкойской центральной районной больнице, скончалась. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов - один взрослый и ребенок, травмы остальных оцениваются как средней степени тяжести.

Пятеро детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (Симферополь), семеро взрослых проходят лечение в симферопольской горбольнице №6, еще двое - в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко (Симферополь).

В четверг вечером министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщил, что на лечении в Крыму находятся 10 пациентов, трое из которых, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что около полуночи 1 января ВСУ атаковали тремя дронами здание кафе и гостиницы в Хорлах. По данным Следственного комитета РФ, погибли 27 человек, в том числе двое детей, пострадал - 31 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Власти области сообщили, что выплатят компенсации в размере до 750 тыс. рублей пострадавшим и 1 млн рублей семьям погибших.