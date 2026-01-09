"Россети" ликвидируют последствия ракетного удара в Белгородской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Энергетики "Россетей" восстанавливают электроснабжение потребителей Белгородской области, нарушенное при ракетном ударе минувшей ночью, сообщила компания в пятницу.

Отмечается, что энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после атаки. Потребителей запитывают поэтапно по резервным схемам. Части из них передача электроэнергии уже возобновлена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на пятницу серьезные повреждения получил объект инфраструктуры.

По состоянию на 6:00 9 января без электроэнергии и тепла остаются 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тыс. человек.