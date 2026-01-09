Поиск

В Белгородской области заявили, что дефицита топлива из-за отключения электроэнергии нет

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев заявил о стабильной ситуации в регионе с топливом на АЗС на фоне масштабного отключения энергоснабжения.

"Фиксируется в настоящий момент повышенный спрос, но запасы топлива позволяют говорить о стабильной ситуацией и объёмов топлива хватает, чтобы удовлетворить потребности. Дефицита топлива нет. При необходимости правительство Белгородской области будет дополнительно информировать об изменениях в ситуации", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на пятницу серьезные повреждения получил объект инфраструктуры.

По состоянию на 6:00 9 января без электроэнергии и тепла остаются 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тыс. человек.

Белгородская область
