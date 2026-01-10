Двадцать рейсов задерживаются в аэропорту Калининграда

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в нескольких регионах СЗФО, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Калининграде задержаны 20 рейсов на вылет в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. Отменены 2 рейса в Москву", - говорится в сообщении.

Кроме того, 23 рейса задерживаются на прилет из Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Петербурга и Уфы.

Как сообщает пресс-служба калининградского аэропорта Храброво, к изменениям в расписании привели неблагоприятные погодные условия в московском регионе.

По информации прокуратуры, непогода помешала вылету пяти рейсов и из аэропорта Мурманска в столицу, два рейса отменили.

В Сыктывкаре также задержаны два рейса в Москву.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково в субботу задержаны и отменены на прилет и вылет порядка 30 рейсов.

Город накрыл циклон "Фрэнсис".