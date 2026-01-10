Минобороны РФ сообщило о поражении десяти беспилотников ВСУ над регионами страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 16:00 до 20:00 субботы дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, три БПЛА поражены над территорией Белгородской области, по два - над территориями Курской и Воронежской областей, по одному - над Дагестаном, Ростовской и Брянской областями.

Ранее военные сообщали, что с 9:00 до 16:00 перехвачены и уничтожены 33 дрона ВСУ.