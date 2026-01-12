Поиск

Мурманская область начала год с аномальных морозов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области 2026 год начался с аномально долгих и сильных морозов, местами зафиксировано похолодание до минус 41 градуса, сообщила на оперативном совещании в правительстве региона начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Оксана Чаус.

Самые сильные морозы с температурой воздуха до минус 35 градусов и ниже, которые специалисты характеризуют как опасное явление, отмечены в разных районах области.

В частности, 1-2 января опасные морозы до минус 36 градусов были зафиксированы на севере Мурманской области, 3-6 января - морозы до минус 39 градусов пришли на запад и в центральные районы, а 7-9 января там же похолодало до минус 41 градуса. После, 10-12 января, морозы до минус 36-39 градусов зафиксированы на западе Мурманской области.

"В период с 1 по 11 января средняя температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-12 градусов, а на западе Мурманской области местами - отклонение на 13-17 градусов", - проинформировала Чаус.

По прогнозу Мурманского УГМС, морозы будут сохраняться до 16 января. В частности, во вторник 13 января на западе и в центральной части Мурманской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 35-38 градусов.

В декабре Мурманский гидрометцентр сообщал, что 2025 год вошел в пятерку самых теплых за 90-летнюю историю метеонаблюдений. Так, средняя температура воздуха превышала климатическую норму на 5,1 градуса в феврале, на 3,6 градуса - в сентябре и на 3 градуса - в октябре.

Самая жаркая погода была в июле в Каневке - плюс 32,1 градуса. Самые сильные морозы были в январе в Апатитах - минус 39,5 градуса.

Специалисты отмечали, что предварительные итоги 2025 года "подтверждают тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха и увеличения годового количества осадков в нашем регионе".

Начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен сообщала "Интерфаксу", что в Арктике "глобальные изменения климата особенно заметны и набирают обороты".

