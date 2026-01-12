Военный ледокол выводит из ледового плена застрявший на Чукотке теплоход

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Военный ледокол "Евпатий Коловрат", вышедший из порта Петропавловск-Камчатский, приступил к выводу теплохода "Мария" из ледового плена на Чукотке, сообщил Департамент промышленной политики региона.

Сейчас теплоход идет в фарватере ледокола. Угрозы безопасности для жизни и здоровья членов экипажа нет.

Власти Чукотки поблагодарили главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева за оперативно оказанную помощь.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 4 января в акватории Берингова моря близ чукотского поселка Беринговский теплоход "Мария" застрял во льдах. На борту находятся 18 моряков. Теплоход развозит уголь по поселкам Чукотки, сообщало правительство региона.