Застрявший на Чукотке теплоход освобожден из ледового плена

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Теплоход "Мария", который в начале январе застрял во льдах у берегов Чукотки, выведен на чистую воду, сообщил "Интерфаксу" представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Теплоход накануне вывели из тяжелого льда, а затем - на чистую воду", - сказал собеседник агентства.

Операцию по освобождению судна 12 января начал военный ледокол "Евпатий Коловрат", направленный из порта Петропавловск-Камчатского.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 4 января в акватории Берингова моря в районе чукотского поселка Беринговский теплоход застрял во льдах. На борту находятся 18 моряков. Ранее правительство Чукотки сообщило, что теплоход "Мария" доставляет уголь в поселки региона.