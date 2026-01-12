Поиск

На запасные аэродромы из-за снегопада в аэропорту Краснодара ушли 11 рейсов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в связи с закрытием аэропорта Краснодара из-за ливневого снега до 15:00 по московскому времени, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

"По решению авиакомпаний пассажиры отдельных рейсов могут быть вывезены в ближайшие аэропорты автобусами для дальнейшего вылета своими рейсами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что задействована вся техника, усилены смены сотрудников. По прогнозам синоптиков, снегопад может не закончиться до 18:00 мск.

В терминалах аэропорта ситуация спокойная. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются напитками, горячим питанием, размещением в гостинице при длительных задержках.

Как сообщалось, аэропорт Краснодара приостановил работу до 15:00 по московскому времени для расчистки аэродрома.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

