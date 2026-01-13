Поиск

Аэропорт Краснодара остановил обслуживание рейсов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара "Пашковский" перестал принимать и выпускать рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.

12 января утром аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада, чтобы расчистить аэродром. В середине дня ограничения продлили уже из соображений безопасности. Аэропорту разрешили возобновить работу 13 января утром.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

