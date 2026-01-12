Работа аэропорта Краснодара ограничена из соображений безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара ("Пашковский" ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил В 14:50 по Москве представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее утром аэропорт ограничил работу из-за ливневого снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Предполагалось, что перерыв продлится до 15:00 на время расчистки аэродрома, но допускалось и продление перерыва.

Экипажи 11 самолетов за это время решили уйти на запасные аэродромы.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.