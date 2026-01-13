Российские военные сбили за сутки 207 БПЛА

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 207 украинских беспилотников самолетного типа и 11 управляемых авиабомб ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

За сутки авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по местам хранения беспилотников дальнего действия ВСУ и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 150 районах, сообщило также Минобороны.