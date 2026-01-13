Поиск

ВС РФ нанесли ночной массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли ночью массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщает министерство обороны РФ.

Удар был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, "цели удара достигнуты". "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
