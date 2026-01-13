Поиск

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские гидрометеорологические спутники "Арктика-М" и "Электро-Л" передали на Землю снимки прохождения циклона над Петропавловском-Камчатским, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Аппараты "Роскосмоса" зафиксировали прохождение мощного циклона с ураганным ветром и снегопадом над столицей Камчатского края. Из-за сильного ветра и снежных заносов в регионе перекрыли некоторые дороги и отменили занятия в ряде школ", - говорится в сообщении госкорпорации.

Последний из мощных циклонов ударил по югу Камчатки сильными снегопадами и штормовым ветром в ночь на 12 января. Власти Камчатки рекомендовали руководителям предприятий перевести во вторник сотрудников на удаленный режим работы. Авиасообщение с Камчаткой было нарушено. Пассажирские автобусы в Петропавловске-Камчатском 13 января не ходили.

Сейчас погода в краевом центре улучшилась, но по данным метеорологов, новый циклон испортит погоду на полуострове к вечеру 14 января.

