Поиск

Мужчина погиб под сошедшим с крыши дома снегом в Петропавловске-Камчатском

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Человек погиб под массой снега, сошедшей с крыши дома в Петропавловске-Камчатском, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Советская, 16. С крыши дома сошел снег. Погиб мужчина. На месте работают спасатели. Группировка усилена", - написал Лебедев в соцсетях.

Следственное управление СКР по Камчатскому краю сообщает, что "дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

В краевой прокуратуре уточнили, что дело возбудили на основании ведомственной проверки в отношении должностных лиц управляющей организации, обслуживающей дом.

Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. А предыдущий циклон портил погоду на Камчатке с понедельника. Его основной удар по югу полуострова пришелся на вторник. За сутки к среде в городе выпало более половины месячной нормы осадков. В нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском, объявлена лавинная опасность.

Сергей Лебедев Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 14 января

Временная поверенная в делах Великобритании в РФ вызвана в МИД России

Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции на 12 января до 6,27%

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

 Регионы просят об увеличении в 2026 г. бюджетных кредитов на северный завоз в 3 раза

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

Военные РФ заявили об атаке украинских дронов на танкер в Черном море

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8133 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 38 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });