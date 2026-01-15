Мужчина погиб под сошедшим с крыши дома снегом в Петропавловске-Камчатском

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Человек погиб под массой снега, сошедшей с крыши дома в Петропавловске-Камчатском, сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Советская, 16. С крыши дома сошел снег. Погиб мужчина. На месте работают спасатели. Группировка усилена", - написал Лебедев в соцсетях.

Следственное управление СКР по Камчатскому краю сообщает, что "дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

В краевой прокуратуре уточнили, что дело возбудили на основании ведомственной проверки в отношении должностных лиц управляющей организации, обслуживающей дом.

Очередная снежная буря обрушилась на юг Камчатки в ночь на четверг. А предыдущий циклон портил погоду на Камчатке с понедельника. Его основной удар по югу полуострова пришелся на вторник. За сутки к среде в городе выпало более половины месячной нормы осадков. В нескольких районах края, в том числе, в Петропавловске-Камчатском, объявлена лавинная опасность.