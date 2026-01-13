Поиск

После инцидента с катером на Пхукете в больнице остаются четверо российских туристов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - После столкновения туристического катера с рыболовным судном на Пхукете в больнице остаются четверо россиян, в том числе один ребенок, сообщила "Интерфаксу" директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева. Ранее сообщалось о 23 пострадавших гражданах России и одной погибшей.

"7 туристов из числа пострадавших россиян застрахованы у нас, трое из них, в том числе 11-летний ребенок, вернулись в отель после оказанной медицинской помощи. Еще четверо с травмами тяжелой и средней тяжести проходят лечение в госпитале. С несовершеннолетним пострадавшим туристом в больнице находится мать как сопровождающая. Обратный вылет в рамках тура они пропустят", - рассказала она.

По ее словам, еще одна российская туристка 13 января была переведена из палаты интенсивной терапии в обычную, ей противопоказан перелет в ближайшие две недели.

"Вся медицинская помощь, оказанная нашим пострадавшим туристам, будет оплачена за счет страховки", - подчеркнула Алчеева.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в больнице остаются 16 российских туристов из числа пострадавших.

Катер с туристами 11 января утром столкнулся с рыболовным судном по пути от острова Пхукет к острову Пхи-Пхи в провинции Краб. и, когда столкнулся с рыболовным судном. Погибла одна 18-летняя россиянка, еще 23 человека были госпитализированы. Всего на катере находились 33 российских туриста и несколько туристов из других стран.

Пхукет Юлия Алчеева ЕВРОИНС Пхи-Пхи Таиланд
