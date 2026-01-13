РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская "дочка" датского производителя изоляционных материалов Rockwool A/S, ООО "Роквул", передана во временное управление АО "Развитие строительных активов". Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 31 декабря, во вторник документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Той же компании передана в управление 68%-я доля Rockwool в ООО "Роквул-Волга" (Елабуга, оставшиеся 32% - у ООО "Роквул").

АО "Развитие строительных активов" зарегистрировано минувшей осенью в Москве, учредители и руководство компании в ЕГРЮЛ не раскрыты.

Также в последний день минувшего года президент подписал указ о передаче во временное управление российской компании актива польского производителя тары Canpack - ООО "Кэн-Пак" и ООО "Кэн-Пак Завод упаковки". Ими будет управлять ООО "СтальЭлемент".