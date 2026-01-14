Поиск

Один пожар в промзоне Ростова-на-Дону потушен, другой локализован

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что из-за ночной атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону.

"Один пожар потушен, второй к 5:30 утра локализован", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в среду.

Он добавил, что в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне на западной окраине города повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения.

"Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля. Информация о повреждениях будет уточняться", - сообщил глава региона.

Юрий Слюсарь Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре человека, включая ребенка, ранены после атаки БПЛА на Ростовскую область

В Ростове повреждены жилые дома и загорелось промпредприятие после атаки БПЛА

Что произошло за день: вторник, 13 января

Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

 Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

 Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8122 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 31 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });