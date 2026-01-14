Один пожар в промзоне Ростова-на-Дону потушен, другой локализован

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что из-за ночной атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова-на-Дону.

"Один пожар потушен, второй к 5:30 утра локализован", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в среду.

Он добавил, что в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне на западной окраине города повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения.

"Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля. Информация о повреждениях будет уточняться", - сообщил глава региона.