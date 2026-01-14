Поиск

В одном микрорайоне Ростова-на-Дону после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Администрация Ростова-на-Дону ввела режим ЧС в границах пострадавшего от падения обломков БПЛА микрорайона, сообщил глава города Александр Скрябин.

В городе начнет работать оперативный штаб и комиссии по оценке ущерба, в пострадавшем районе проведут обход.

"Совместно с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, решено организовать работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации", - добавил Скрябин.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что ночью были атакованы 10 городов и районов Ростовской области. В результате атаки загорелись здания промышленного и складского предприятий в промзоне Ростова-на-Дону. В многоквартирном доме на окраине города повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок. В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону нашли погибшего мужчину.

Ростовская АЭС работает в штатном режиме, сообщил телеграм-канал станции, которая находится на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска.

"Энергоблоки № 1, 2, 3 и 4 в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки", - говорится в сообщении.

